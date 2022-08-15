Реалу свій чемпіонський титул минулого сезону випало розпочинати захищати в матчі проти Альмерії, яка лише повернулася в Прімеру. Але команда на власному полі мало не створила сенсацію у матчі з "вершковими", повідомляє 24 канал.

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Вже на шостій хвилині зустрічі у ворота Реала було забито гол – відзначився Рамазані. Сталося це після помилки Рюдігера, який не витримав лінію з рештою захисників, через що нападник і уник офсайду.

За партнера по захисту довелося "відпрацьовувати" іншим оборонцям мадридської команди, які і принесли перемогу. Спочатку у другому таймі Лукас Васкес таки забив гол, який зарахували. Адже він забив ще у першому таймі, але це взяття воріт не зарахували через офсайд.

А перемогу Реалу приніс Алаба. Захисник вийшов на заміну та пішов пробивати штрафний удар. Він відправив м'яч майже у кут воріт, де той від штанги залетів за лінію. Голкіпер в цьому моменті свою команду не зумів виручити.

Щодо голкіпера господарів Мартінеса, то він протягом всього матчу неодноразово рятував свою команду. Реал за весь матч завдав 29 ударів, 15 з яких – у площину воріт. Тож Мартінес в цьому матчі здійснив 13 сейвів. Для порівняння – по воротах Куртуа загалом пробили 10 разів, 6 з яких – в площину.

Щодо українця Андрія Луніна, то він весь матч провів у запасі.

Відеоогляд матчу Альмерія – Реал