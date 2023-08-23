Алиса Шмидт готова посоревноваться с представителем футбольного мира. Немецкая бегунья уверена в своей победе при определенных условиях.

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Битва спидстеров

Алиса Шмидт навлекла на себя звездным спаррингом. Немецкая спортсменка хочет сойтись в "поединке" с Эрлингом Голандом. Бегунка желает узнать, кто из них окажется быстрее. Алиса заявила о том, что хотела бы посоревноваться в беге на 400 метров с форвардом Манчестер Сити. Шмидт все же, что она не знает, ей удастся одолеть норвежского игрока.

Немка все же предположила, что, возможно, на дистанции 400 метров она бы могла это сделать, а вот на забеге на 200 метров ей было бы гораздо сложнее. Алиса отметила, что в любом случае была рада принять участие в дуэли с Голандом, поскольку Шмидт уверена, что было здорово сравнить себя с таким хорошим футболистом, а сам забег точно бы показался замечательным.

Я была бы рада, если бы победила его. Возможно, мне нужно пригласить Эрлинга (что немка сразу сделала). Голланд, если ты готов соревноваться со мной, я бы хотела узнать, кто из нас быстрее,

– сказала Шмидт.

Кстати говоря. По версии Busted Coverage Алиса Шмидт была признана самой сексуальной спортсменкой мира.

Алиса Шмидт / инстаграммы бегунки

Стоит отметить, что Алиса становилась бронзовым призером чемпионата Европы-2019 в эстафете 4х400 метров. Эрлинг Голанд в свою очередь в возрасте 19-ти лет (в 2020-м) в матче против ПСЖ в рамках лиги чемпионов пробежал 60 метров 6,64 секунды (рекорд – 6,34 секунды).

Скорость норвежского футболиста: