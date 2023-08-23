Аліса Шмідт готова позмагатися із представником футбольного світу. Німецька бігунка впевнена у своїй перемозі за певних умов.

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Битва спідстерів

Аліса Шмідт накликала на себе зірковим спаринг. Німецька спортсменка жадає зійтися у "двобої" із Ерлінгом Голандом. Бігунка жадає дізнатися, хто із них виявиться швидшим. Аліса заявила про те, що хотіла б позмагатися в бігу на 400 метрів із форвардом Манчестер Сіті. Шмідт все ж, що вона не знає чи їй вдасться здолати норвезького гравця.

Німкеня все ж припустила, що, можливо на дистанції 400 метрів вона б могла це зробила, а ось на забігу на 200 метрів їй було б набагато складніше. Аліса зазначила, що у будь-якому випадку, була б рада взяти участь у дуелі з Голандом, оскільки Шмідт впевнена, що було здорово порівняти себе з таким хорошим футболістом, а сам забіг точно б видався чудовим.

Я була б рада, якби перемогла його. Можливо, мені потрібно запросити Ерлінга (що німкеня відразу зробила). Голанде, якщо ти готовий змагатися зі мною, я б хотіла дізнатися, хто з нас швидший,

– сказала Шмідт.

До речі. За версією Busted Coverage Аліса Шмідт було визнано найсексуальнішою спортсменкою світу.

Аліса Шмідт / інстаграм бігунки

Варто відзначити, що Аліса ставала бронзовою призеркою чемпіонату Європи-2019 в естафеті 4х400 метрів. Ерлінг Голанд у свою чергу у віці 19-ти років (в 2020-му) у матчі проти ПСЖ в рамках ліги чемпіонів пробіг 60 метрів 6,64 секунди (рекорд – 6,34 секунди).

Швидкість норвезького футболіста: