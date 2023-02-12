В итальянском Турине прошел Гран-при FIE Trofeo Inalpi по фехтованию. В воскресенье, 12 февраля, медали были разыграны среди представителей на рапирах.

По теме Первые 3 дня не спала, не ела, – интервью с Харланом о разлуке с родителями, войне и Зеленском.

Украину в основной сетке представили четыре спортсмена, но во второй раунд прошла только 20-летняя Елена Полозюк. Однако после первого раунда свой путь в Гран-при продолжила только 20-летняя рапиристка Алина Полозюк.

Девушка прошла представительницу Германии Анну Зауэр, являющуюся бронзовой медалисткой последнего чемпионата Европы в команде. Счет – 15:8. А вот в 1/8 и 1/4 финала Полозюк выбила обладателей серебряной и золотой медалей Олимпиады в Токио-2020 – Полин Ранвье и Ли Кифер.

Читайте также "Бронза" на вес "золота": Харлан получила первую медаль с 2020 года на уровне Гран-при

Выход в полуфинал гарантировал спортсменке из Николаева как минимум бронзу. Для выхода в финал Алине нужно было выбить чемпионку мира Изаори Тибюс, но в конце концов француженка одержала победу со счетом 15:6, а затем и выиграла турнир.

Для Украины эта медаль стала исторической. 20-летняя Полозюк стала первой рапиристкой из нашей страны, завоевавшей медаль в этом виде оружия на уровне гран-при или Кубка мира.