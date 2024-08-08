Вже перша сутичка Аліни Грушиної була надскладною та енерговитратною. 24-річна борчиня зустрічалась із Ангеліною Лисак, яка раніше виступала за Україну, а тепер під прапором Польщі інформує 24 Канал.

Читайте також Не використала подарунок: Оксана Лівач розгромно програла битву за "бронзу" у вільній боротьбі

Поразка у Парижі

Грушина створила справжнє диво. Аліна відігралась із 5:13 до 16:13 та вийшла до чвертьфіналу Олімпійських ігор-2024.

На жаль, в 1/4 фіналу Грушина була зупинена. Аліна боролась за вихід у півфінал жіночої боротьби із американкою Хелен Маруліс. Українська борчиня не змогла здобути свою другу перемогу поспіль у Парижі. Маруліс взяла гору над Грушиною 7:4.

Тепер українці слід сподіватися, що американка проб'ється до фіналу Олімпіади-2024 у вазі до 57 кілограмів і виведе її у втішні сутички.

Нагадаємо, що учора, 7 серпня, Оксана Лівач програла титулованій японці Юї Сусакі – 0:10. Однак перша медаль України у боротьбі вже гарантована. Парвіз Насібов вийшов до золотого фіналу із греко-римської боротьби. Жан Беленюк змагатиметься за "бронзу". Обидва фінали за участю українських борців відбудуться ввечері 8 серпня.