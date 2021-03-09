Бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев получил письмо от комитета этики и честной игры УАФ. От Алиева требуют объяснения по его песни "Кент".

В январе на ютубе было опубликовано видео на песню "Кент – футбол в моей крови" в исполнении Александра Алиева и Kyivstoner. В песне много ненормативной лексики по футбольной жизни Алиева.

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Комитет по этике и честной игре хочет рассмотреть "возможный вред имиджу украинского футбола и проявление неуважения к коллегам, соперникам и т.д. в высказываниях текста песни".

Сам Алиев утверждает, что таким образом ему пытаются закрыть рот.