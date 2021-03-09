Колишній футболіст київського Динамо та збірної України Олександр Алієв отримав лист від комітету етики та чесної гри УАФ. Від Алієва вимагають пояснення щодо його пісні "Кент".

У січні на ютуб була опубліковано відео на пісню "Кент – футбол в моей крови" у виконанні Олександра Алієва та Kyivstoner. У пісні чимало ненормативної лексики щодо футбольного життя Алієва.

Варте уваги Президент Олімпіка виступив з жорсткою заявою про свавілля в українському футболі

Комітет з етики та чесної гри хоче розглянути "можливу шкоду іміджу українському футболу та вияв неповаги до колег, суперників тощо у висловлюваннях тексту пісні".

Сам Алієв переконує, що в такий спосіб йому намагаються закрити рот.