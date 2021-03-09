Алієва можуть покарати за його пісню та кліп "Кент"
Колишній футболіст київського Динамо та збірної України Олександр Алієв отримав лист від комітету етики та чесної гри УАФ. Від Алієва вимагають пояснення щодо його пісні "Кент".
Джерело:ютуб Кент
У січні на ютуб була опубліковано відео на пісню "Кент – футбол в моей крови" у виконанні Олександра Алієва та Kyivstoner. У пісні чимало ненормативної лексики щодо футбольного життя Алієва.
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Комітет з етики та чесної гри хоче розглянути "можливу шкоду іміджу українському футболу та вияв неповаги до колег, суперників тощо у висловлюваннях тексту пісні".
Сам Алієв переконує, що в такий спосіб йому намагаються закрити рот.
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