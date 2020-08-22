Алієв повертається: ексдинамівець проведе матч за збірну України з мініфутболу
Колишній футболіст "Динамо" та збірної України Олександр Алієв повертається у спорт. Алієв зіграє за збірну України з мініфутболу.
35-річний Алієв дебютує за збірну України на Кубку Незалежності з мініфутболу 6 на 6. Про це повідомляє Федерація мініфутболу України.
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Колишній футболіст зіграє проти збірної Швейцарії у складі "А" збірної України.
У турнірі візьмуть участь дві команди України, а також Молдова та Швейцарія.
Зустрічі пройдуть на стадіоні SkyArena в Києві 22 і 23 серпня.
Розклад матчів і заходів
22 серпня
- 18:00 Україна А – Швейцарія
- 19:00 Україна Б – Молдова
23 серпня
- 14:00 Україна Б – Україна А
- 15:00 Швейцарія – Молдова
- 19:30 Україна Б – Швейцарія
- 20:30 Україна А – Молдова