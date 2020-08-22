Колишній футболіст "Динамо" та збірної України Олександр Алієв повертається у спорт. Алієв зіграє за збірну України з мініфутболу.

35-річний Алієв дебютує за збірну України на Кубку Незалежності з мініфутболу 6 на 6. Про це повідомляє Федерація мініфутболу України.

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Колишній футболіст зіграє проти збірної Швейцарії у складі "А" збірної України.

У турнірі візьмуть участь дві команди України, а також Молдова та Швейцарія.

Зустрічі пройдуть на стадіоні SkyArena в Києві 22 і 23 серпня.

Розклад матчів і заходів

22 серпня

18:00 Україна А – Швейцарія

19:00 Україна Б – Молдова

23 серпня

14:00 Україна Б – Україна А

15:00 Швейцарія – Молдова

19:30 Україна Б – Швейцарія

20:30 Україна А – Молдова