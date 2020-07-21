Ходил с тампоном: Алиев рассказал о "шраме" на лице – фото
На трибунах матча Первой лиги между "Оболонью-Бровар" и "Рухом" (0:0), который проходил в Киеве, был замечен экс-футболист Александр Алиев.
Камеры трансляции матча показали бывшего игрока "Динамо", судя по всему, с сильным рассечением лица. Cам экс-футболист уже прокомментировал этот инцидент в Instagram.
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Я обращаюсь к тем недоброжелателям, которые меня показали якобы со шрамом по телевизору. Вот, смотрите, никакого шрама у меня нет! Просто у меня проблемы с гайморитом, и он немного обострился. Пришлось ходить два дня с тампоном, чтобы остановить кровь.
А вы, доброжелатели, сидите и кукарекайте там дальше у себя в кукарятнику. А хорошим людям я желаю добра, хорошего настроения и прекрасного дня. Так держать! Все со мной в порядке,
– сказал Алиев.
Травма Алиева / Фото: Скриншот
Что известно об Алиеве?
- 35-летний бывший футболист "Динамо" и сборной Украины. Также выступал за "Металлург" Запорожье, "Днепр", "Борисфен", "Рух".
- В России играл за московский "Локомотив" и "Анжи".
- Двукратный чемпион Украины в составе "Динамо". Серебряный призер чемпионата Европы 2006 года в составе молодежной сборной Украины.
- После карьеры футболиста Алиев прошел тренерские курсы и возглавлял клуб "Хмельницкий".
- Сейчас Александр ведет Youtube-канал "Кент".