На трибунах матча Первой лиги между "Оболонью-Бровар" и "Рухом" (0:0), который проходил в Киеве, был замечен экс-футболист Александр Алиев.

Камеры трансляции матча показали бывшего игрока "Динамо", судя по всему, с сильным рассечением лица. Cам экс-футболист уже прокомментировал этот инцидент в Instagram.

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Я обращаюсь к тем недоброжелателям, которые меня показали якобы со шрамом по телевизору. Вот, смотрите, никакого шрама у меня нет! Просто у меня проблемы с гайморитом, и он немного обострился. Пришлось ходить два дня с тампоном, чтобы остановить кровь.



А вы, доброжелатели, сидите и кукарекайте там дальше у себя в кукарятнику. А хорошим людям я желаю добра, хорошего настроения и прекрасного дня. Так держать! Все со мной в порядке,

– сказал Алиев.



Травма Алиева / Фото: Скриншот

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