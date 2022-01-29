Алиев шокировал заявлением о долге Динамо и Суркиса перед ним

Бывший нападающий Динамо и сборной Украины Александр Алиев рассказал, что президент клуба Игорь Суркис еще полностью не рассчитался с ним.

Алиев в свежем интервью обвинил Суркиса в том, что тот, по словам футболиста, остался ему должен.

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– Есть ли у Динамо долги перед тобой?

– Да, у Михайловича (Игоря Суркиса – ред.) есть.

– А почему у него, а не у клуба?

– Он тогда же мне деньги платил.

– Динамо платило.

– Да, клуб Динамо. Я не говорил пока об этом, думаю, что мы с Михайловичем сами обсудим все, когда увидимся, и решим.

– Почему за все эти годы не решили?

– Мы с ним не общались, скажу честно. Лет шесть. Начали общаться где-то 8 месяцев назад. Мы встретились с ним на дороге. Он мне говорит: "Рад тебя видеть. Набери меня, пообщаемся". Сейчас я могу в любое время позвонить ему и пообщаться.

– Это 1, 1,5, 2 миллиона? Сколько?

– Я сумму говорить не буду. Наши люди смотрят, кто сколько зарабатывает, за что зарабатывает. Говорят: "Какого хр*на им платить такие деньги?" Кто вам мешал играть в футбол? Вы, диванные эксперты, дятлы, сидите и считаете, кто сколько зарабатывает. Они не понимают, какие травмы, какие нервы, какая колоссальная работа у футболистов, сколько здоровья нужно. Я не хочу говорить. Скажу, что он мне должен 10 рублей.

– Не называй сумму. Это за год? Полгода?

– Это было за три месяца. Он сам отлично знает. Мы сами все решим. Я не люблю говорить на камеру. Считаю, что это не по-мужски, – сказал Алиев.

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