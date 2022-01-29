Алієв у свіжому інтерв'ю звинуватив Суркіса в тому, що той, за словами футболіста, залишився йому винен.
До слова Мілевський та Алієв можуть повернутись у київське Динамо
– Чи є у Динамо борги перед тобою?
– Так, у Михайловича (Ігоря Суркіса – ред.) є.
– А чому в нього, а не в клубу?
– Він тоді ж мені гроші платив.
– Динамо платило.
– Так, клуб Динамо. Я не говорив поки що про це, думаю, що ми з Михайловичем самі обговоримо все, коли побачимось, і вирішимо.
– Чому за всі ці роки не вирішили?
– Ми з ним не спілкувались, скажу чесно. Років шість. Почали спілкуватися десь місяців 8 тому. Ми зустрілися з ним на дорозі. Він мені каже: "Радий тебе бачити. Набери мене, поспілкуймось". Зараз я можу будь-коли зателефонувати до нього і поспілкуватися.
– Це 1, 1,5, 2 мільйони? Скільки?
– Я суму говорити не буду. Наші люди дивляться, хто скільки заробляє, за що заробляє. Кажуть: "Якого хр*на їм платити такі гроші?" Хто вам заважав піти грати у футбол? Ви, диванні експерти, дятли, сидите і рахуєте, хто скільки заробляє. Вони не розуміють, які травми, які нерви, яка колосальна робота у футболістів, скільки здоров'я треба. Я не хочу говорити. Скажу, що він мені винен 10 рублів.
– Не називай суму. Це за рік? Пів року?
– Це було за три місяці. Він сам чудово знає. Ми самі все вирішимо. Я не люблю на камеру говорити. Вважаю, що це не по-чоловічому, – сказав Алієв.
Кар'єра Алієва у Динамо
- Олександр Алієв двічі приходив у Динамо. У Динамо-2 виступав з 2002-го року, а до головної команди киян доєднався влітку 2006-го. Повернення півзахисника у Київ сталось у 2011-му. Алієв виступав до 2013-го, але у цей період пограв в оренді у Дніпрі.
- Встиг пограти і в Росії. У 2010 році змінив Динамо на московський Локомотив, за який грав до березня 2011 року. Його другий приїзд у сусідню країну відбувся вже у 2014-му. Але тепер вже в Анжі.
- У січні 2021 року офіційно завершив кар'єру.