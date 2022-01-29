Алієв у свіжому інтерв'ю звинуватив Суркіса в тому, що той, за словами футболіста, залишився йому винен.

До слова Мілевський та Алієв можуть повернутись у київське Динамо

– Чи є у Динамо борги перед тобою?

– Так, у Михайловича (Ігоря Суркіса – ред.) є.

– А чому в нього, а не в клубу?

– Він тоді ж мені гроші платив.

– Динамо платило.

– Так, клуб Динамо. Я не говорив поки що про це, думаю, що ми з Михайловичем самі обговоримо все, коли побачимось, і вирішимо.

– Чому за всі ці роки не вирішили?

– Ми з ним не спілкувались, скажу чесно. Років шість. Почали спілкуватися десь місяців 8 тому. Ми зустрілися з ним на дорозі. Він мені каже: "Радий тебе бачити. Набери мене, поспілкуймось". Зараз я можу будь-коли зателефонувати до нього і поспілкуватися.

– Це 1, 1,5, 2 мільйони? Скільки?

– Я суму говорити не буду. Наші люди дивляться, хто скільки заробляє, за що заробляє. Кажуть: "Якого хр*на їм платити такі гроші?" Хто вам заважав піти грати у футбол? Ви, диванні експерти, дятли, сидите і рахуєте, хто скільки заробляє. Вони не розуміють, які травми, які нерви, яка колосальна робота у футболістів, скільки здоров'я треба. Я не хочу говорити. Скажу, що він мені винен 10 рублів.

– Не називай суму. Це за рік? Пів року?

– Це було за три місяці. Він сам чудово знає. Ми самі все вирішимо. Я не люблю на камеру говорити. Вважаю, що це не по-чоловічому, – сказав Алієв.

Кар'єра Алієва у Динамо