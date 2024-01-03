На родной земле: Ракицкий вместе с легендой Динамо посетил Донецкую область

Полномасштабное вторжение объединило украинцев в одной цели – приблизить нашу победу в войне против России. Спортивное сообщество тоже не стало исключением.

Многие атлеты взяли оружие в руки, чтобы защитить свою землю от оккупантов. Большинство же донатит или волонтерит.

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Футбольные звезды съездили в украинскую Донецкую область

В частности, война объединила бывших заклятых соперников на футбольном поле. Очередным подтверждением этому стал приезд в Донецкую область легенд Динамо и Шахтера. Речь идет об Александре Алиеве и Ярославе Ракицком, который вернулся в УПЛ после ужасного 24 февраля 2022-го года.

Общим фото у стелы Донецкой области поделился бывший полузащитник "бело-синих", который с начала полномасштабного вторжения служит в рядах ВСУ.

Ярик на родной земле. Ты красавчик, брат,

– написал Алиев.

Отметим, что, несмотря на очень неоднозначное прошлое защитника донецкого Шахтера, который так и не прокомментировал публично свои зашквары, связанные с игрой за Зенит после 2014 года, большинство спортсменов, знакомых с ним лично, отзываются о Ярославе, как патриоте своей страны.

Подтверждением тому является помощь украинской армии. В частности, Ракицкий взял на себя расходы за реабилитацию воина 3-й ОШБр Никиты Стецюры, который в мирное время был представителем ультраса Шахтера.

. Гол Ярослава Ракицкого был признан лучшим в Шахтере в 2023 году. Он забил его спиной в марте в 1/8 финала Лиги Европы против Фейенорда.

В нынешней кампании защитник "горняков" сыграл 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.