Алиев: двери в сборную Украины закрыты

Александр Алиев пожелал удачи молодому 18-летнему футболисту в новом клубе, за который сам ранее выступал. Бывший полузащитник сборной Украины не видит в таком трансфере ничего особенного.

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"Мампасси не такой известный игрок, чтобы к нему было столько внимания. Перешел и перешел. Могу пожелать ему лишь удачи в клубе, в котором я играл и очень люблю. Желаю, чтобы он приносил пользу и оправдал надежды, которые на него возлагают", – сказал Алиев.

Скорее всего, что теперь экс-игроку Шахтера не следует ждать звонка из сине-желтой команды.

Сборная Украины? В национальной команде он не играл, а юношеская... Думаю, да, двери в сборную Украины для него закрыты в нынешней ситуации, хотя считаю это бредом,

– добавил экс-игроку Динамо.

"Донецк и Донбасс – это Украина"

Ранее сообщалось, что после перехода в московский Локомотив Мампасси может отказаться от украинского гражданства и принять российское. Алиев же хочет, чтобы центрбек прославлял Украину и себя в клубе из Москвы. Он добавил, что Мампасси является уроженцем Донецка, а этот город и Донбасс – это Украина.

Как уроженец Донецка получит российское гражданство? Во-первых, Донецк и Донбасс – это Украина, а относительно паспорта. Ничего такого. Я тоже приехал в Украину и принял украинское гражданство. Желаю только, чтобы он славил в Локомотиве Украину, чтобы проявлял себя. Чтобы его трансфер оправдал вложенные в него деньги,

– заметил экс-игрок сборной Украины.

Алиев тоже поиграл в России

Алиев впервые переехал в Украину в 2002 году. Первым его клубом после российской академии Спартака стал Борисфен. После выступлений в Украине Александр дважды возвращался в Россию.

В 2010 году сменил Динамо на московский Локомотив, за который играл до марта 2011 года.

Его второй приезд в соседнюю страну состоялся уже в 2014-м. Но теперь уже в Анжи.

В январе 2021 года официально завершил карьеру.

Что известно о трансфере Мампасси

Мампасси подписал 5-летний контракт с московским клубом. До этого футболист играл за Мариуполь и юношескую команду Шахтера.

Украинский защитник перебрал в Россию за 4 миллиона евро. Марк – игрок юношеской сборной Украины. За команду U-17 центрбек отыграл 12 матчей, в которых забил 2 гола, а в составе сборной U-19 провел 3 встречи. Он пополнил ряды украинских игроков, которые будут выступать в российском чемпионате.