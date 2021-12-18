Алієв: Двері до збірної України зачинені

Олександр Алієв побажав удачі молодому 18-річному футболісту у новому клубі, за який сам раніше виступав. Колишній півзахисник збірної України не вбачає у такому трансфері нічого особливого.

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"Мампассі не такий відомий гравець, щоб до нього було стільки уваги. Перейшов та перейшов. Можу побажати йому лише удачі у клубі, в якому я грав і дуже люблю. Бажаю, щоб він приносив користь та виправдав надії, які на нього покладають", – сказав Алієв.

Швидше за все, що тепер ексгравцю Шахтаря не слід чекати дзвінка із синьо-жовтої команди.

Збірна України? У національній команді він не грав, а юнацька... Думаю, так, двері до збірної України для нього зачинені в нинішній ситуації, хоча вважаю це маячнею,

– додав ексгравець Динамо.

"Донецьк та Донбас – це Україна"

Раніше повідомлялось, що після переходу у московський Локомотив Мампассі може відмовитись від українського громадянства та взяти російське. Алієв ж хоче, щоб центрбек прославляв Україну та себе у клубі з Москви. Він додав, що Мампассі є уродженцем Донецька, а це місто та Донбас – це Україна.

Як уродженець Донецька отримає російське громадянство? По-перше, Донецьк та Донбас – це Україна, а щодо паспорта. Нічого такого. Я теж приїхав до України та прийняв українське громадянство. Бажаю тільки, щоб він славив у Локомотиві Україну, щоб проявляв себе. Щоб його трансфер виправдав вкладені у нього гроші,

– зауважив ексгравець збірної України.

Алієв теж пограв у Росії

Алієв вперше переїхав в Україну у 2002 році. Першим його клубом після російської академії Спартака став Борисфен. Після виступів в Україні Олександр двічі повертався у Росію.

У 2010 році змінив Динамо на московський Локомотив, за який грав до березня 2011 року.

Його другий приїзд у сусідню країну відбувся вже у 2014-му. Але тепер вже в Анжі.

У січні 2021 року офіційно завершив кар'єру.

Що відомо про трансфер Мампассі

Мампассі підписав 5-річний контракт із московським клубом. До цього футболіст грав за Маріуполь та юнацьку команду Шахтаря.

Український захисник перебрав у Росію за 4 мільйони євро. Марк – гравець юнацької збірної України. За команду U-17 центрбек відіграв 12 матчів, у яких забив 2 голи, а у складі збірної U-19 провів 3 зустрічі. Він поповнив ряди українських гравців, які виступатимуть у російському чемпіонаті.