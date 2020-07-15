Портал Globe Soccer Awards склав рейтинг найшвидших футболістів 2020 року. Рейтинг очолив захисник мюнхенської "Баварії" Альфонсо Девіс.

Канадець Девіс у 2020 році продемонстрував швидкість 36,51 кілометра за годину. Про це повідомляє Globe Soccer Awards.

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Друге місце посів Ашраф Хакімі, який минулий сезон також провів у німецькій Бундеслізі. Марокканець виступав за "Боруссію" Дортмунд.

У трійку лідерів увійшов Адама Траоре з "Вулверхемптона".

Топ-6 найшвидших футболістів 2020

1. Альфонсо Девіс ("Баварія", 36,51 км/год);

2. Ашраф Хакімі ("Боруссія" / "Інтер", 36,48 км/год);

3. Адама Траоре ("Вулверхемптон", 36,21 км/год);

4-5. Кіліан Мбаппе (ПСЖ, 36,04 км/год);

4-5. Ерлінг Голанд ("Боруссія" Дортмунд, 36,04 км/год);

6. Кріштіану Роналду ("Ювентус", 34,6 км /год).