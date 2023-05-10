За что вывели со стадиона: отец Голанда бросался едой у фанатов Реала во время матча ЛЧ – видео

Отец Эрлинга Голанда отреагировал на провокацию фанатов соперника. Бывший футболист поплатился за свои эмоции.

Во время полуфинальной встречи Лиги чемпионов Реалом и Манчестер Сити (1:1) произошел странный инцидент. Альф-Инге Голанд отличился детской затеей.

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Никто не смолчал

В VIP-ложе данного поединка находился отец норвежского футболиста Альф-Инге Голанд. Болельщики мадридского коллектива решили не пройти молча мимо такой персоны, поэтому начали провоцировать отца Эрлинга, оскорбляя его сына. Бывший футболист Манчестер Сити также не захотел игнорировать поведение фанатов "сливочных", поэтому между сторонами начался спор.

В ходе конфликта Альф-Инге использовал все, что попало ему под руку, чтобы достойно ответить своим оппонентам. Отец норвежского футболиста бросался едой у фанатов "королевского клуба", выкрикивал оскорбительные вещи и демонстрировал непристойные жесты, что, конечно же, и получал в ответ от бешеной толпы. В результате службы безопасности вывели норвежца из VIP-ложи и стадиона.

Видео инцидента:

Стоит отметить, что Эрлинг Голанд охотится за рекорд Криштиану Роналду, поскольку норвежец забыл уже 12 голов в нынешней кампании ЛЧ в 8 матчах, а вот на счету португальца 15 мячей, которые он оформил в сезоне 2013/2014. Также Голланд в свой первый сезон в Английской Премьер-лиге побил рекорд по количеству забитых голов за один проведённый сезон – 35.