Не обращает внимания ни на что: украинец преодолеет 25 километров в открытом море, чтобы собрать средства для ВСУ

Алексей Теряхин попытается помочь Украине в борьбе с оккупантом. Атлет-любитель будет стараться привлечь внимание спортивного сообщества к войне.

Алексей Теряхин пройдет 25 километров на воде, чтобы собрать средства для ВСУ. Финальная цель благотворительной кампании – 6 скорых.

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Помочь любой ценой

Итальянский городок Палермо примет один из самых сложных заплывов, который состоится 30 сентября, а именно ULTRAOCEANMEN. Смысл соревнований состоит в том, что в течение десяти часов 30 участников со всего мира должны проплыть 25 километров по Средиземному морю в пределах острова Сицилия. Интересно, что одним из пловцов, который будет участвовать в сложных соревнованиях, станет украинский спортсмен-любитель Алексей Теряхин. Следует отметить, что он планирует не только покорить дистанцию, но и привлечь внимание европейцев к полномасштабной войне в Украине.

ULTRAOCEANMEN – это мировая серия заплывов в открытом море, в которых каждый месяц спортсмены преодолевают разные по объему дистанции в таких самых живописных уголках, таких как Кюрасао, Дубай, Мадейра и даже Киев.

В этом году Теряхин вместе с Международной волонтерской организацией "Armoured Turtle" и ULTRAOCEANMEN организует сбор средств на британскую бронированную гусеничную машину скорой помощи FV104 Samaritan для подразделения "А" Службы безопасности Украины. Данная техника может быстро добраться и выполнить эвакуацию до четырех раненых военных даже под обстрелами, и таким образом обеспечить эвакуацию многих пострадавших. Но вот стоимость такого авто в новом состоянии составляет около 100 тысяч долларов. Финальная цель благотворительной кампании – собрать средства на 6 таких скорых.

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