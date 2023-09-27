Алексей Теряхин пройдет 25 километров на воде, чтобы собрать средства для ВСУ. Финальная цель благотворительной кампании – 6 скорых.
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Итальянский городок Палермо примет один из самых сложных заплывов, который состоится 30 сентября, а именно ULTRAOCEANMEN. Смысл соревнований состоит в том, что в течение десяти часов 30 участников со всего мира должны проплыть 25 километров по Средиземному морю в пределах острова Сицилия. Интересно, что одним из пловцов, который будет участвовать в сложных соревнованиях, станет украинский спортсмен-любитель Алексей Теряхин. Следует отметить, что он планирует не только покорить дистанцию, но и привлечь внимание европейцев к полномасштабной войне в Украине.
В этом году Теряхин вместе с Международной волонтерской организацией "Armoured Turtle" и ULTRAOCEANMEN организует сбор средств на британскую бронированную гусеничную машину скорой помощи FV104 Samaritan для подразделения "А" Службы безопасности Украины. Данная техника может быстро добраться и выполнить эвакуацию до четырех раненых военных даже под обстрелами, и таким образом обеспечить эвакуацию многих пострадавших. Но вот стоимость такого авто в новом состоянии составляет около 100 тысяч долларов. Финальная цель благотворительной кампании – собрать средства на 6 таких скорых.
Что известно об Алексее
- Интересно то, что Теряхин не новичок в длинных заплывах. Дело в том, что в 2019-м году он стал первым украинцем, преодолевшим Гибралтарский пролив между Испанией и Марокко, который за все время проплыло лишь около 2500 человек.
- В период подготовки к заплыву Алексей также создал уникальный благотворительный проект под названием "Пливы к цели", целью которого является показать, что, несмотря на отсутствие спортивного прошлого, возможно достижение каких-либо целей. Тогда шесть человек в возрасте 60, которые к тому же не были никоим образом не связаны со спортом, должны были тренироваться под наставничеством Теряхина, чтобы осуществить любительский заплыв OCEANMEN на дистанции в 1,5 и 5 километров летом 2020-го года на озере Орта. в Италии.
- Также Алексей не дебютирует в благотворительном деле, поскольку является основателем компании Арсенал Патриота, которая занимается производством украинских бронеплит. С началом войны в 2014 году их было изготовлено уже почти 100 000 штук.