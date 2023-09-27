Олексій Теряхін подолає 25 кілометрів на воді, аби зібрати кошти для ЗСУ. Фінальна мета благодійної кампанії – 6 швидких.
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Італійське містечко Палермо прийме один з найскладніших запливів, котрий відбудеться 30-го вересня, а саме ULTRAOCEANMEN. Сенс змагань полягає в тому, що впродовж десяти годин 30 учасників з усього світу мають проплисти 25 кілометрів Середземним морем в межах острова Сицилія. Цікаво, що одним із плавців, який братиме участь у складних змаганнях, стане український спортсмен-аматор Олексій Теряхін. Варто відзначити, що він планує не лише підкорити дистанцію, а й привернути увагу європейців до повномасштабної війни в Україні.
Цьогоріч, Теряхін разом з Міжнародною волонтерською організацією "Armoured Turtle" та ULTRAOCEANMEN організовує збір коштів на британську броньовану гусеничну машину швидкої допомоги FV104 Samaritan для підрозділу "А" Служби безпеки України. Дана техніка може швидко дістатися і виконати евакуацію до чотирьох поранених військових навіть під обстрілами, і, таким чином, забезпечити евакуацію багатьох потерпілих. Та от вартість такого авто в новому стані становить близько 100 тисяч доларів. Фінальна мета благодійної кампанії – зібрати кошти на 6 таких швидких.
Що відомо про Олексія
- Цікавим є те, що Теряхін не новачок у довгих запливах. Діло в тому, що у 2019-му році він став першим українцем, котрий подолав Гібралтарську протоку між Іспанією та Марокко, яку за весь час проплило лише близько 2500 осіб.
- У період підготовки до запливу Олексій також створив унікальний благодійний проєкт під назвою "Пливи до мети", ціллю якого є показати, що, не зважаючи на відсутність спортивного минулого, можливе досягнення будь-яких цілей. Тоді шестеро осіб віком за 60, котрі до того ж не були жодним чином не пов’язані зі спортом, мали тренуватися під наставництвом Теряхіна, щоб здійснити аматорський заплив OCEANMEN на дистанції в 1,5 та 5 кілометрів влітку 2020-го року на озері Орта в Італії.
- Також Олексій не дебютує в благодійній справі, оскільки є засновником компанії "Арсенал Патріота", яка займається виробництвом українських бронеплит. З початком війни у 2014-му році їх було виготовлено вже майже 100 000 штук.