Олексій Теряхін подолає 25 кілометрів на воді, аби зібрати кошти для ЗСУ. Фінальна мета благодійної кампанії – 6 швидких.

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Італійське містечко Палермо прийме один з найскладніших запливів, котрий відбудеться 30-го вересня, а саме ULTRAOCEANMEN. Сенс змагань полягає в тому, що впродовж десяти годин 30 учасників з усього світу мають проплисти 25 кілометрів Середземним морем в межах острова Сицилія. Цікаво, що одним із плавців, який братиме участь у складних змаганнях, стане український спортсмен-аматор Олексій Теряхін. Варто відзначити, що він планує не лише підкорити дистанцію, а й привернути увагу європейців до повномасштабної війни в Україні.

До речі. ULTRAOCEANMEN – це світова серія запливів у відкритому морі, в яких кожного місяця спортсмени долають різні за обсягом дистанції в таких наймальовничіших куточках, як-от Кюрасао, Дубай, Мадейра та навіть Київ.

Цьогоріч, Теряхін разом з Міжнародною волонтерською організацією "Armoured Turtle" та ULTRAOCEANMEN організовує збір коштів на британську броньовану гусеничну машину швидкої допомоги FV104 Samaritan для підрозділу "А" Служби безпеки України. Дана техніка може швидко дістатися і виконати евакуацію до чотирьох поранених військових навіть під обстрілами, і, таким чином, забезпечити евакуацію багатьох потерпілих. Та от вартість такого авто в новому стані становить близько 100 тисяч доларів. Фінальна мета благодійної кампанії – зібрати кошти на 6 таких швидких.

Що відомо про Олексія