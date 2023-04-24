Украинский стронгмен Новиков – в тройке сильнейших людей мира

Стронгмен Алексей Новиков завоевал "бронзу" на турнире World's Strongest Man. Соревнование силачей прошло в США.

В США завершились соревнования World's Strongest Man. В турнире сильнейших людей мира принимали участие два украинца – Алексей Новиков и Павел Кордияка, пишет 24 Канал.

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Алексей Новиков в шести дисциплинах сумел набрать 41 балл. Такой результат позволил ему завоевать бронзовую медаль в соперничестве сильнейших людей планеты.

Второй участник от Украины – Павел Кордияка занял шестое место в соревнованиях.

Победителем турнира стал канадец Митчелл Гупер, впервые выигравший подобные соревнования. Серебряная медаль досталась Тому Столтману из Великобритании.

World's Strongest Man

1. Митчелл Гупер (Канада) – 53,5 балла

2. Том Столтман (Великобритания) – 49

3. Алексей Новиков (Украина) – 41

...

6. Павел Кордияка (Украина) – 31,5

Отметим, что Павел Кордияка в начале апреля стал самым сильным человеком Европы, одержав победу на турнире в Лидсе. Алексей Новиков там получил "серебро".