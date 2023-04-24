В США завершились соревнования World's Strongest Man. В турнире сильнейших людей мира принимали участие два украинца – Алексей Новиков и Павел Кордияка, пишет 24 Канал.
Вот так Впервые в карьере: сильнейший украинец стал победителем турнира с огромными призовыми
Алексей Новиков в шести дисциплинах сумел набрать 41 балл. Такой результат позволил ему завоевать бронзовую медаль в соперничестве сильнейших людей планеты.
Второй участник от Украины – Павел Кордияка занял шестое место в соревнованиях.
Победителем турнира стал канадец Митчелл Гупер, впервые выигравший подобные соревнования. Серебряная медаль досталась Тому Столтману из Великобритании.
World's Strongest Man
- 1. Митчелл Гупер (Канада) – 53,5 балла
- 2. Том Столтман (Великобритания) – 49
- 3. Алексей Новиков (Украина) – 41
...
- 6. Павел Кордияка (Украина) – 31,5
Отметим, что Павел Кордияка в начале апреля стал самым сильным человеком Европы, одержав победу на турнире в Лидсе. Алексей Новиков там получил "серебро".