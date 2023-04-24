У США завершилися змагання World’s Strongest Man. У турнірі найсильніших людей світу брали участь двоє українців – Олексій Новіков та Павло Кордіяка, пише 24 Канал.

Оце так Вперше в кар’єрі: найсильніший українець став переможцем турніру з величезними призовими

Олексій Новіков у шести дисциплінах зумів набрати 41 бал. Такий результат дозволив йому завоювати бронзову медаль у суперництві найсильніших людей планети.

Другий учасник від України – Павло Кордіяка посів шосте місце у змаганнях.

Переможцем турніру став канадець Мітчелл Гупер, який вперше виграв подібні змагання. Срібна медаль дісталася Тому Столтману з Великої Британії.

World’s Strongest Man

1. Мітчелл Гупер (Канада) – 53,5 бали

2. Том Столтман (Велика Британія) – 49

3. Олексій Новіков (Україна) – 41

...

6. Павло Кордіяка (Україна) – 31,5

Зазначимо, що Павло Кордіяка на початку квітня став найсильнішою людиною Європи, тріумфувавши на турнірі в Лідсі. Олексій Новіков там здобув "срібло".