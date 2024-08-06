Третий год продолжается полномасштабная война России против Украины. Из-за имперских мечтаний сумасшедшего Владимира Путина ежедневно гибнут граждане нашего государства.

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Долго прыгал бы на голове Путина

Украинский силач Алексей Новиков рассказал, чтобы он сделал с президентом России Владимиром Путиным, если бы состоялась их встреча. Несмотря на многочисленную охрану, стронгмен вписал бы свое имя в историю.

Думаю, что я бы на голове долго прыгал. Думаю, если бы я с ним попал в одну комнату, была бы его охрана, но думаю, что я бы героем остался в Украине и на весь мир в целом. Думаю, что я успел бы сделать,

– сказал Новиков.

Отметим, что Алексей Новиков не только словами приближает победу над врагом. Самый сильный человек мира активно помогает Вооруженным силам Украины.

Во время соревнований на престижном турнире Arnold Strongman Classic 2022 в США Новиков получил солидные призовые. Все деньги спортсмен передал на нужды украинских военных.

Справка. В ноябре 2020 года Алексей Новиков выиграл соревнования в США и стал самым сильным человеком на планете. Украинский стронгмен поднял почти 540 килограммов над землей. Он стал самым молодым спортсменом мира, который завоевал этот титул.

Отметим, что Алексей Новиков с 16 лет занимается силовыми видами спорта. Он четыре раза получал звание Самый сильный человек Украины (2016, 2017, 2018, 2019).