Третій рік триває повномасштабна війна Росії проти України. Через імперські мрії божевільного Владіміра Путіна щодня гинуть громадяни нашої держави.

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Довго стрибав би на голові Путіна

Український силач Олексій Новіков розповів, щоб він зробив з президентом Росії Владіміром Путіним, якби відбулася їхня зустріч. Попри чисельну охорону стронгмен вписав би своє ім'я в історію.

Думаю, що я б на голові довго стрибав. Думаю, якби я з ним потрапив в одну кімнату, була б його охорона, але думаю, що я б героєм залишився в Україні і на весь світ в цілому. Думаю, що я встиг би зробити,

– сказав Новіков.

Зазначимо, що Олексій Новіков не тільки словами наближає перемогу над ворогом. Найсильніша людина світу активно допомагає Збройним силам України.

Під час змагань на престижному турнірі Arnold Strongman Classic 2022 у США Новіков отримав солідні призові. Усі гроші спортсмен передав на потреби українських військових.

Довідка. У листопаді 2020 року Олексій Новіков виграв змагання у США та став найсильнішою людиною на планеті. Український стронгмен підняв майже 540 кілограмів над землею. Він став наймолодшим спортсменом світу, який завоював цей титул.

Зазначимо, що Олексій Новіков з 16 років займається силовими видами спорту. Він чотири рази здобував звання Найсильніша людина України (2016, 2017, 2018, 2019).