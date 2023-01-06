"Виалли был душой команды": Михайличенко трогательно вспомнил бывшего одноклубника
Источник:Украинский футбол
Внезапная смерть легендарного итальянского нападающего Джанлуки Виалли повергла в шок весь футбольный мир. Экс-тренер сборной Украины и киевского Динамо Алексей Михайличенко играл вместе с Виалли в Сампдории.
Тяжелая болезнь унесла жизнь выдающегося итальянского футболиста и тренера Джанлуки Виалли. Легендарному бомбардиру было 59 лет.
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Михайличенко: Виалли – человек-оркестр
Форвард незаурядного таланта собрал немало трофеев за свою карьеру. В сезоне 1990/91 Виалли стал чемпионом Италии в составе Сампдории, а его одноклубником был украинец Алексей Михайличенко.
Своими воспоминаниями о Виалли поделился Михайличенко, проведший один сезон в Серии А.
Всегда веселый и яркий. Не только как футболист, но и как человек. Ни разу не видел, чтобы он был в плохом настроении. Человек-оркестр. Если Манчини был мозгом той команды, то Виалли – ее душой. Во всех командах, за которые мне удалось выступать, всегда был игрок, который был ее душой и задавал общее настроение в раздевалке и вне ее. Таким был Андрей Михайлович Баль в Динамо, Алистер Маккойст – в Глазго Рейнджерс, а Джанлука Виалли – в Сампдории,
– сказал Михайличенко.
Смерть бывшего одноклубника стала неожиданной для Михайличенко, который в последний раз встречался с Виалли в 2014 году.
"Прежде всего хочу выразить соболезнования семье Виалли и всем болельщикам Сампдории. Конечно, для меня, как и для всех остальных его смерть стала настоящим шоком, хотя он говорил, что болеет раком и очень боится смерти, что вполне естественно. Насколько я знаю, он умер в Лондоне в кругу своей семьи", – рассказал экс-тренер сборной Украины.
Достижения Виалли
- Отметим, что Виалли – единственный футболист в мире выигравший Лигу чемпионов, Кубок кубков и Кубок УЕФА в составе трех разных клубов.
- Легендарный форвард был бронзовым призером чемпионата мира 1990 и Европы 1988 года.
- В 1995 году был признан лучшим игроком в мире по версии журнала World Soccer.
- В качестве тренера Челси стал одним из самых успешных специалистов за всю историю клуба.
- При нем "синие" одержали победу в Кубке лиги, Кубке кубков, Кубке Англии и Суперкубке УЕФА.
- Стоит отметить, что Виалли был тогда играющим тренером Челси.