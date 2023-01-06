Важка хвороба забрала життя видатного італійського футболіста і тренера Джанлуки Віаллі. Легендарному бомбардиру було 59 років.

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Михайличенко: Віаллі – людина-оркестр

Форвард непересічного таланту зібрав немало трофеї за свою кар'єру. У сезоні 1990/91 Віаллі став чемпіоном Італії у складі Сампдорії, а його одноклубником був українець Олексій Михайличенко.

Своїми спогадами про Віаллі поділився Михайличенко, який провів один сезон у Серії А.

Завжди веселий і яскравий. Не тільки як футболіст, але й як людина. Жодного разу не бачив, щоб він був в поганому настрої. Людина-оркестр. Якщо Манчіні був мозком тієї команди, то Віаллі – її душею. У всіх командах, за які мені пощастило виступати, завжди був гравець, який був її душею і задавав загальний настрій у роздягальні та поза нею. Таким був Андрій Михайлович Баль у Динамо, Алістер Маккойст – у Глазго Рейнджерс, а Джанлука Віаллі – в Сампдорії,

– сказав Михайличенко.

Смерть колишнього одноклубника стала несподіваною для Михайличенка, який востаннє зустрічався з Віаллі у 2014 році.

"Передусім хочу висловити співчуття родині Віаллі і всім вболівальникам Сампдорії. Звісно, що для мене, як і для всіх інших його смерть стала справжнім шоком, хоча він казав, що хворіє на рак і дуже боїться смерті, що цілком природньо. Наскільки я знаю, він помер в Лондоні у колі своєї сім’ї", – розповів екстренер збірної України.

Досягнення Віаллі