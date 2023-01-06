Тяжелая болезнь унесла жизнь выдающегося итальянского футболиста и тренера Джанлуки Виалли. Легендарному бомбардиру было 59 лет.

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Михайличенко: Виалли – человек-оркестр

Форвард незаурядного таланта собрал немало трофеев за свою карьеру. В сезоне 1990/91 Виалли стал чемпионом Италии в составе Сампдории, а его одноклубником был украинец Алексей Михайличенко.

Своими воспоминаниями о Виалли поделился Михайличенко, проведший один сезон в Серии А.

Всегда веселый и яркий. Не только как футболист, но и как человек. Ни разу не видел, чтобы он был в плохом настроении. Человек-оркестр. Если Манчини был мозгом той команды, то Виалли – ее душой. Во всех командах, за которые мне удалось выступать, всегда был игрок, который был ее душой и задавал общее настроение в раздевалке и вне ее. Таким был Андрей Михайлович Баль в Динамо, Алистер Маккойст – в Глазго Рейнджерс, а Джанлука Виалли – в Сампдории,

– сказал Михайличенко.

Смерть бывшего одноклубника стала неожиданной для Михайличенко, который в последний раз встречался с Виалли в 2014 году.

"Прежде всего хочу выразить соболезнования семье Виалли и всем болельщикам Сампдории. Конечно, для меня, как и для всех остальных его смерть стала настоящим шоком, хотя он говорил, что болеет раком и очень боится смерти, что вполне естественно. Насколько я знаю, он умер в Лондоне в кругу своей семьи", – рассказал экс-тренер сборной Украины.

Достижения Виалли