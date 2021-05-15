За інформацією ЗМІ, знаменитий український фахівець 9 травня в бесіді з президентом клубу Ігорем Суркісом по телефону повідомив, що на своїй посаді почуває себе некомфортно. 12 травня Михайличенко підтвердив намір покинути клуб, написавши відповідну заяву.
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Як стверджує джерело, Мірча Луческу не причетний до звільнення Михайличенка.
Нове місце роботи Михайличенка
Наступним місцем роботи Михайличенко може бути Будинок футболу. З чуток Михайличенко може отримати запрошення з УАФ.
Якщо фахівець вирішить повернутися до діяльності функціонера, то він приєднається до ряду знакових ексфутболістів, які працюють в організації. Це Олег Протасов, Олег Блохін, Ігор Бєланов і Анатолій Дем'яненко.