Странность: игрок сборной Украины пришел на матч в кофте с изображением российского блоггера

Алексей Лень оказался странной затеей. Лидер баскетбольной сборной Украины надел очень интересную кофту.

Алексей Лень пришел на матч НБА в кофте с забавным изображением. На худые украинцы красуется Хасбик.

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Непонятный поступок

15 марта 2023-го игрок Сакраменто и сборной Украины Алексей Лень приехал на матч регулярного чемпионата НБА в тоске с принтом. На забавном фото, нанесенном по центру кофты баскетболиста, изображен российский блоггер Хасбик.

Полное имя низкорослой звезды Хасбулла Магомеда. Он – дагестанский блоггер, ставший известным благодаря генетической аномалии, повлиявшей на рост и физическое развитие. Есть много общих фотографий с российскими бойцами ММА, такими как: Хабиб и Махачев. Также "малыш" похвастался фотографией даже с главой Чеченской республики Кадыровым. В России любят и уважают Хасбика.

Алексей Лень / Трибуна

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