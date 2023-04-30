Олексій Лень прийшов на матч НБА у кофті з кумедним зображенням. На худі українця красується Хасбік.

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Незрозумілий вчинок

15-го березня 2023-го гравець Сакраменто та збірної України Олексій Лень приїхав на матч регулярного чемпіонату НБА у худі з прінтом. На кумедному фото, яке нанесене по центру кофти баскетболіста, зображений російський блогер Хасбік.

Повне ім’я низькорослої зірки Хасбулла Магомедов. Він – дагестанський блогер, який став відомим завдяки генетичній аномалії, що вплинула на зріст та фізичний розвиток. Має багато спільних світлин з російськими бійцями ММА, такими як: Хабіб та Махачев. Також "малюк" похизувався світлиною навіть із головою Чеченської республіки Кадировим. В Росії люблять та шанують Хасбіка.

Олексій Лень / Трибуна

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