Алексей Лень пришел на матч НБА в кофте с забавным изображением. На худые украинцы красуется Хасбик.
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Непонятный поступок
15 марта 2023-го игрок Сакраменто и сборной Украины Алексей Лень приехал на матч регулярного чемпионата НБА в тоске с принтом. На забавном фото, нанесенном по центру кофты баскетболиста, изображен российский блоггер Хасбик.
Полное имя низкорослой звезды Хасбулла Магомеда. Он – дагестанский блоггер, ставший известным благодаря генетической аномалии, повлиявшей на рост и физическое развитие. Есть много общих фотографий с российскими бойцами ММА, такими как: Хабиб и Махачев. Также "малыш" похвастался фотографией даже с главой Чеченской республики Кадыровым. В России любят и уважают Хасбика.
Алексей Лень / Трибуна
Как "инопланетянин" попал в НБА
- Свой баскетбольный путь украинец начал в БК Днепр. По результатам опроса генеральных менеджеров команд НБА Алексей вошел в список приглашенных в "зеленую комнату" драфта НБА, куда приглашают самых перспективных участников, чтобы после объявления своих имен появиться на сцене для рукопожатия с комиссионером лиги Дэвидом Стерном.
- Алексей был одним из главных претендентов на победу в ежегодном отборе новых игроков НБА США и претендовал на участие в клубе Кливленд Кавальерс.
- В результате Лень был избран Финиксом Санзом под пятым номером на драфте. Такой высокий номер представитель Украины впервые получил в истории. Ранее рекорд принадлежал Виталию Потапенко, которого Кливленд Кавальерз выбрал под 12-м "пиком" в 1996-м.
- Сразу после объявления выбора Финикса Алексей дал краткий комментарий, во время которого, кроме стандартных для таких моментов фраз, продемонстрировал подкладку своего пиджака — она была синего и желтого цвета: "Горжусь тем, что я украинец. Спасибо моему портному за этот костюм"