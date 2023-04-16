Фантастический блок-шот и эффектный слэм-данк: Лень феерит в матче плей-офф НБА – видео
Источник:basket.com.ua
Игрок сборной Украины по баскетболу Алексей Лень стал одним из героев матча плей-офф между Сакраменто Кингз и Голден Стейт Уорриорз. Украинец обновил сразу несколько индивидуальных рекордов.
В ночь на 16 апреля стартовал розыгрыш плей-офф в НБА. В матче первого раунда Сакраменто Алексея Леня обыграл Голден Стейт со счетом 126:123.
Читайте также Звезда украинского баскетбола во второй раз сыграет в финале женской Евролиги
Новые победы Леня
Тренер Кингз Майк Браун предоставил украинскому баскетболисту 13 минут на площадке. За это время 29-летний защитник набрал 4 очка, сделал 7 подборов и поставил 1 блок-шот.
Таким образом, Алексей обновил сразу два своих рекорда. 7 подборов – новое достижение Лёня в матчах на вылет. Украинец завершил игру с показателем плюс-минус "+10". Это также новый рекорд игрока сборной Украины.
Видео невероятного блок-шота Леня
Кроме того, 13 минут Леня в матче плей-офф является вторым показателем для украинца за время выступлений в НБА.
Видео слэм-данка Леня
По итогу поединка украинский баскетболист получил клубную награду "Защитный игрок матча". Это второе такое отличие Леня в этом сезоне.