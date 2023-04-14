Турецкий Фенербахче, в котором выступает баскетболистка сборной Украины Алина Ягупова, пробился в финал женской Евролиги сезона 2022/23. В полуфинале турецкая команда одолела итальянский Скио 77:70, пишет 24 Канал.
Читайте также Сборные Украины по баскетболу получили новых тренеров: кто возглавил мужскую и женскую команды
Вторая попытка неудержимой украинки
Украинская баскетболистка вышла в стартовой пятерке Фенербахче на матч против Скио. Алина провела на площадке 23 минуты. 31-летняя баскетболистка набрала 12 очков, сделала 4 подбора и 3 передачи. Также она допустила 2 урона и 4 фолов.
Видео результативного прохода Алины Ягуповой
В финальном поединке команда Ягуповой встретится с победителем пары Прага – Чукурува Мерсин. Матч пройдет в воскресенье, 16 апреля.
- Отметим, что Алина Ягупова вторично попытается завоевать трофей. В сезоне 2021/22 турецкий Фенербахче уступил решающий матч венгерскому Шопрону (55:60).
- В нынешнем сезоне Евролиги Алина сыграла 13 матчей. В среднем капитан сборной Украины набирает 12,4 очка за 30,5 минуты на площадке.