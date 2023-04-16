У ніч на 16 квітня стартував розіграш плей-оф у НБА. У матчі першого раунду Сакраменто Олексія Леня обіграв Голден Стейт з рахунком 126:123.

Читайте також Зірка українського баскетболу вдруге зіграє у фіналі жіночої Євроліги

Нові звитяги Леня

Тренер Кінгз Майк Браун надав українському баскетболісту 13 хвилин на майданчику. За цей час 29-річний захисник набрав 4 очка, зробив 7 підбирань та поставив 1 блок-шот.

Таким чином, Олексій оновив одразу два своїх рекорди. 7 підбирань – нове досягнення Леня у матчах на виліт. Українець завершив гру з показником плюс-мінус "+10". Це також новий рекорд гравця збірної України.

Відео неймовірного блок-шоту Леня

Крім того, 13 хвилин Леня у матчі плей-оф є другим показником для українця за час виступів у НБА.

Відео слем-данку Леня

За підсумком поєдинку український баскетболіст отримав клубну нагороду "Захисний гравець матчу". Це друга така відзнака Леня цього сезону.

Зазначимо, що для Олексія Леня це друга серія плей-оф у кар'єрі. Дебютував українець у сезоні 2020/21 у складі Вашингтон Візардс.