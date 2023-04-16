У ніч на 16 квітня стартував розіграш плей-оф у НБА. У матчі першого раунду Сакраменто Олексія Леня обіграв Голден Стейт з рахунком 126:123.
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Нові звитяги Леня
Тренер Кінгз Майк Браун надав українському баскетболісту 13 хвилин на майданчику. За цей час 29-річний захисник набрав 4 очка, зробив 7 підбирань та поставив 1 блок-шот.
Таким чином, Олексій оновив одразу два своїх рекорди. 7 підбирань – нове досягнення Леня у матчах на виліт. Українець завершив гру з показником плюс-мінус "+10". Це також новий рекорд гравця збірної України.
Відео неймовірного блок-шоту Леня
Крім того, 13 хвилин Леня у матчі плей-оф є другим показником для українця за час виступів у НБА.
Відео слем-данку Леня
За підсумком поєдинку український баскетболіст отримав клубну нагороду "Захисний гравець матчу". Це друга така відзнака Леня цього сезону.