Уго Гренье (Франция) – Алексей Крутых (Украина) 0:2 (4:6 / 4:6)

В понедельник, 17 апреля, в Барселоне стартует престижный теннисный турнир среди мужчин категории ATP500, пишет 24 канал. Участие в соревновании на грунте примут 48 топ-теннисистов мира.

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Будет среди них и представитель Украины. Единственным нашим спортсменом, который мог попасть в Барселону, был Алексей Крутых. Киевлянин, занимающий 177 место в рейтинге WTA, должен был проходить в квалификации двое соперников.

Первым Алексей одолел серба Миляна Зекича (ATP №227), а для этого понадобилось три сета – 6:4/4:6/6:1. Это позволило ему выйти в финал квалификации на француза Уго Гренье, 128 ракетка мира.

Этот оппонент дался Крутым легче. Наш теннисист выиграл два сета по 6:4 и прошел в основную сетку турнира в Барселоне. Для киевлянина это только второе участие в соревновании ATP. В феврале Алексей пробивался на турнир в Катаре, но оставил его в первом раунде.

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Также в январе Крутых впервые сыграл на турнире Grand Slam. Впрочем, из Australian Open киевлянин вылетел также на первом же сопернике. Теперь в Барселоне украинцу предстоит сыграть с Павелом Котовым, гражданином России.

В этом году Крутых уже встречался с этим теннисистом и проходил его в квалификации к соревнованию в Катаре. В случае победы Алексей выйдет на 14-ю ракетку мира Кэмерон Норри из Великобритании.