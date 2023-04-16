Уго Греньє (Франція) – Олексій Крутих (Україна) 0:2 (4:6 / 4:6)

У понеділок, 17 квітня, у Барселоні стартує престижний тенісний турнір серед чоловіків категорії ATP500, пише 24 канал. Участь у змаганні на ґрунті візьмуть 48 топ-тенісистів світу.

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Буде серед них і представник України. Єдиним нашим спортсменом, який міг потрапити до Барселони, був Олексій Крутих. Киянин, який посідає 177 місце у рейтингу WTA, мав проходити у кваліфікації двої суперників.

Першим Олексій здолав серба Міляна Зекіча (ATP №227), а для цього знадобилось три сети – 6:4 / 4:6 / 6:1. Це дозволило йому вийти у фінал кваліфікації на француза Уго Греньє, 128-ма ракетка світу.

Цей опонент дався Крутих легше. Наш тенісист виграв два сети по 6:4 та пройшов в основну сітку турніру в Барселоні. Для киянина це лише друга участь у змаганні ATP. У лютому Олексій пробивався на турнір в Катарі, але залишив його у першому ж раунді.

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Також у січні Крутих вперше зіграв на турнірі Grand Slam. Втім з Australian Open киянин вилетів також на першому ж суперникові. Тепер у Барселоні українцю належить зіграти з Павєлом Котовим, громадянином Росії.

Цього року Крутих вже зустрічався з цим тенісистом і проходив його у кваліфікації до змагання в Катарі. У разі перемоги Олексій вийде на 14-ту ракетку світу Кемерона Норрі з Великої Британії.