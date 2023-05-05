Игрок Шахтера, на правах аренды выступающий за азербайджанский Сабах, вносит большой вклад в победы своей временной команды. Украинец феерит в Азербайджане, пишет 24 Канал.

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Алексей Кащук забивал в двух предыдущих поединках своей команды, однако украинский вингер продемонстрировал, что на достигнутом он не готов останавливаться. Сабах гостил у середняка тамошнего чемпионата Кяпаза, который столичный коллектив разгромил со счетом 3:0.

Первым к избиению приложил руку именно Кащук, которому для забитого гола понадобилось всего 4 минуты. Бывший игрок Миная Анатолий Нурев неловко махнул ногой, что помешало ему попасть по мячу. На помощь пришел Кащук, который свой момент в очередной раз отличиться не проиграл.

Мяч, забитый в ворота Кяпаза, стал 16-м для украинца в текущем сезоне. У Кащука еще есть шанс зацепиться за звание лучшего бомбардира чемпионата и получить "золотую бутсу". У лидера гонки Курбанли на счету 20 забитых голов, а у обоих футболистов еще три матча до завершения розыгрыша.

Видео гола Кащука (0:45):