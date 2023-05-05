Гравець Шахтаря, який на правах оренди виступає за азербайджанський Сабах, вносить великий внесок у перемоги своєї тимчасової команди. Українець феєрить у Азербайджані, пише 24 Канал.

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Зірка Азербайджану

Олексій Кащук забивав у двох попередніх поєдинках своєї команди, проте український вінгер продемонстрував, що на досягнутому він не готовий зупинятися. Сабах гостював у середняка тамтешнього чемпіонату Кяпаза, який столичний колектив розгромив з рахунком 3:0.

Першим до побиття приклав руку саме Кащук, якому для забитого гола знадобилося всього 4 хвилини. Колишній гравець Миная Анатолій Нурєв незграбно махнув ногою, що завадило йому попасти по м'ячe. На допомогу прийшов Кащук, який свій момент вчергове відзначитися не програвив.

М'яч, забитий у ворота Кяпаза став 16-им для українця у поточному сезоні. Кащук ще має шанс шанс зачепитися за звання найкращого бомбардира чемпіонату та отримати "золоту бутсу". У лідера перегонів Курбанлі на рахунку 20 забитих голів, а в обох футболістів ще три матчі до завершення розіграшу.

Відео голу Кащука (0:45):