Земляк Залужного стал лучшим игроком матча Украина – Хорватия молодежного Евро-2023

Молодежная сборная Украины с победы над Хорватией начала свое выступление на Евро-2023. Героем поединка с "клетчатыми" стал вингер "сине-желтых" Алексей Кащук.

После завершения поединка УЕФА определила лучшего игрока матча Украина – Хорватия (2:0) 1-го тура группового этапа Евро-2023. Награду получил воспитанник Шахтера Алексей Кащук.

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Результативные действия технического вингера помогли команде Ротаня одержать первую победу на чемпионате Европы. На 19-й минуте матча украинец забил гол, которому мог позавидовать Месси. А в начале второго тайма Кащук отдал пас-конфету на Даниила Сикана, который удвоил преимущество "сине-желтых".

Забил первый мяч благодаря блестящему проходу, дриблингу и уверенному удару по воротам. Сделал выверенную передачу, после которой был забит второй мяч. Создавал постоянную угрозу сопернику своими проходами и был надежен в обороне,

– говорится в официальном сообщении УЕФА.

Что известно о лучшем игроке матча Украина – Хорватия