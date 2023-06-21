Земляк Залужного стал лучшим игроком матча Украина – Хорватия молодежного Евро-2023
Источник:УЕФА
Молодежная сборная Украины с победы над Хорватией начала свое выступление на Евро-2023. Героем поединка с "клетчатыми" стал вингер "сине-желтых" Алексей Кащук.
После завершения поединка УЕФА определила лучшего игрока матча Украина – Хорватия (2:0) 1-го тура группового этапа Евро-2023. Награду получил воспитанник Шахтера Алексей Кащук.
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Результативные действия технического вингера помогли команде Ротаня одержать первую победу на чемпионате Европы. На 19-й минуте матча украинец забил гол, которому мог позавидовать Месси. А в начале второго тайма Кащук отдал пас-конфету на Даниила Сикана, который удвоил преимущество "сине-желтых".
Забил первый мяч благодаря блестящему проходу, дриблингу и уверенному удару по воротам. Сделал выверенную передачу, после которой был забит второй мяч. Создавал постоянную угрозу сопернику своими проходами и был надежен в обороне,
– говорится в официальном сообщении УЕФА.
Что известно о лучшем игроке матча Украина – Хорватия
- Алексей Кащук родился 29 июня 2000 года в Звягеле Житомирской области – родине Леси Украинки и Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
- Футбольное образование Алексей получил в Академии донецкого Шахтера.
- В 2019 году вместе со сборной Украины U20 стал чемпионом мира.
- На правах аренды защищал цвета Мариуполя в УПЛ и Сабаха в чемпионате Азербайджана.
- В сезоне 2022/23 забил 16 голов и отдал 10 ассистов в 33 матчах за азербайджанский клуб.
- Трансферная стоимость Кащука составляет 1 млн. евро.