В Стабеке форвард проведет 3,5 месяца (до 30 августа) на правах аренды с правом выкупа.

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В предыдущем сезоне Стабек занял восьмое место в Высшей лиге Норвегии.

Что известно о Хобленко

27-летний Хобленко перешел в Днепр-1 в конце 2019 года. В составе днепрян форвард провел 31 матч и забил девять мячей.

Контракт Хобленко с Днепром-1 рассчитан до лета 2022 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 600 тысяч евро.

Ранее Хобленко также выступал за молодежную команду Динамо, Полтаву, Говерлу, Черноморец, Лех и Динамо-Брест.