В Стабеку форвард проведе 3,5 місяці (до 30 серпня) на правах оренди з правом викупу.
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У попередньому сезоні Стабек посів восьме місце у Вищій лізі Норвегії.
Що відомо про Хобленка
27-річний Хобленко перейшов у Дніпро-1 в кінці 2019 року. У складі дніпрян форвард провів 31 матч і забив дев'ять м'ячів.
Контракт Хобленка з Дніпром-1 розрахований до літа 2022 року. Трансферна вартість гравця оцінюється в 600 тисяч євро.
Раніше Хобленко також виступав за молодіжну команду Динамо, Полтаву, Говерлу, Чорноморець, Лех і Динамо-Брест.