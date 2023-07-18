"Русский черт": ультрас Шахтера гневно высказались по поводу назначения антиукраинского тренера

Приглашение Алексея Гая вызвало неприязнь со стороны фанатов. Хавбеку не простили зашкварное интервью, в котором он сказал немало пророссийских тезисов.

В украинских СМИ распространилась информация о назначении Алексея Гая помощником главного тренера Шахтера. До этого эксхавбек работал в Черноморце, но одесситы уже попрощались с тренером.

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Шахтер пока не объявил о назначении Алексея, но болельщики уже отрицательно воспринимают такой ход. Все из-за его неадекватной позиции относительно российско-украинской войны.

Пророссийская позиция Гая

Фанатская группировка ультрас дончан "Кроты" кратко и понятно выразила свою позицию по эксхавбеку: "Гай - российский черт". Очевидно, что болельщики не могут простить интервью Алексею 2018 года:

футболист отказался признать Россию агрессором и заявил, что во время выступлений в стране-террористке не слышал плохих мнений об Украине

по его мнению, Украина могла бы самостоятельно закончить войну, намекая на уступки по территории

во время одного из матчей УПЛ Алексей отказался надевать футболку с надписью "Слава украинской армии", назвав акцию провокацией

Гай подверг критике декоммунизацию и переименование городов и других топонимов для лишения советских корней

футболист заявил, что не хочет видеть в украинских городах улицы, названные в честь Степана Бандеры или Романа Шухевича

При этом в 2016-2018 годах Гай не постеснялся уехать в Россию и поиграть за Кубань. Во время начала полномасштабного вторжения российских окупантов Алексей работал в Черноморце.

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Но даже такие действия террористов не заставили эксигровца сборной Украины выйти в СМИ и принести свои извинения. Похоже, что человек до сих пор пророссийский персонаж или слишком боится признать свою позицию ошибочной.

Карьера Алексея Гая