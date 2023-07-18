"Русский черт": ультрас Шахтера гневно высказались по поводу назначения антиукраинского тренера
Источник:твиттер ультрас "Кроты"
Приглашение Алексея Гая вызвало неприязнь со стороны фанатов. Хавбеку не простили зашкварное интервью, в котором он сказал немало пророссийских тезисов.
В украинских СМИ распространилась информация о назначении Алексея Гая помощником главного тренера Шахтера. До этого эксхавбек работал в Черноморце, но одесситы уже попрощались с тренером.
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Шахтер пока не объявил о назначении Алексея, но болельщики уже отрицательно воспринимают такой ход. Все из-за его неадекватной позиции относительно российско-украинской войны.
Пророссийская позиция Гая
Фанатская группировка ультрас дончан "Кроты" кратко и понятно выразила свою позицию по эксхавбеку: "Гай - российский черт". Очевидно, что болельщики не могут простить интервью Алексею 2018 года:
- футболист отказался признать Россию агрессором и заявил, что во время выступлений в стране-террористке не слышал плохих мнений об Украине
- по его мнению, Украина могла бы самостоятельно закончить войну, намекая на уступки по территории
- во время одного из матчей УПЛ Алексей отказался надевать футболку с надписью "Слава украинской армии", назвав акцию провокацией
- Гай подверг критике декоммунизацию и переименование городов и других топонимов для лишения советских корней
- футболист заявил, что не хочет видеть в украинских городах улицы, названные в честь Степана Бандеры или Романа Шухевича
При этом в 2016-2018 годах Гай не постеснялся уехать в Россию и поиграть за Кубань. Во время начала полномасштабного вторжения российских окупантов Алексей работал в Черноморце.
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Но даже такие действия террористов не заставили эксигровца сборной Украины выйти в СМИ и принести свои извинения. Похоже, что человек до сих пор пророссийский персонаж или слишком боится признать свою позицию ошибочной.
Карьера Алексея Гая
- Алексей родился в Запорожье и начинал карьеру в местных Спартаке и Металлурге
- После этого 13 лет карьеры Гай отдал Шахтеру
- С ним он выиграл по шесть чемпионств и Кубков Украины, а также Кубок УЕФА-2009.
- Кроме того, хавбек поиграл за Ильичевец, Черноморец, Олимпик, азербайджанскую Габалу и российскую Кубань.
- На счету Алексея 29 матчей за сборную Украины, в которых он забил один гол