Раньше нужно было думать, как Россию защищать: Гай жалуется из-за сорванного возвращения в Шахтер

Бывший футболист Шахтера Алексей Гай был уже одной ногой к возвращению в донецкий клуб. Однако его интервью 5-летней давности сыграло ключевую роль в этом переходе.

Алексей Гай должен был войти в тренерский штаб Патрика ван Леувена, но уже сорвалось в последний момент. Бывший "горняк" уже даже приехал в Нидерланды, чтобы официально заключить контракт. Однако сам Гай во всем виноват, когда в 2018 году защищал Россию и ее беззубый народ.

К теме Легенда Шахтера извинился за свои пророссийские взгляды: фаны называли его "русским чертом"

Гай: Это мое личное испытание, я должен пройти его до конца

Реакция болельщиков донецкого клуба не замедлила. Фанаты Шахтера были против такого возвращения и назвали бывшего футболиста команды "русским чертом". Такое возмущение заставило руководство пересмотреть свое решение и отменить возвращение Алексея в клуб. Вроде бы это указание дам сам президент Шахтера Ринат Ахметов. Тот момент, когда репутация клуба важнее денег или возвращения бывших игроков.

Гай рассказал, что перечитал это скандальное интервью и сожалеет, что тогда наговорил такого.

Сейчас надо сожалеть о том, что не замечал вещей, которые с 24 февраля 2022 года очевидны и однозначны для любого гражданина Украины. Я искренне извиняюсь у всех, чьи чувства я задел. И кто уже в 2014-м понимал, что мы ведем войну с агрессором и террористом, который хочет уничтожить нашу независимость и стереть с лица земли украинский народ,

– сказал Гай.

Также Алексей добавил, что не собирался уезжать из Украины после начала полномасштабного вторжения. Вся его семья остается в Одессе и в Запорожье. Параллельно с тем Гай пытается помогать беженцам и детям, наиболее пострадавшим от "русского мира".

Бывший футболист не только извинился из-за интервью, в котором поддержал Россию, но и из-за того, что молчал от 24 февраля 2022 года. По мнению Гая, не нужно разбрасываться громкими комментариями, а нужно помогать тихо.

После сорванного возвращения в Шахтер Гай не знает, как дальше сложится его тренерская судьба.

Четкого ответа нет. Это мое личное испытание, я должен пройти его до конца,

– заявил бывший футболист.

Напомним, что с 2021 по 2023 годы Алексей Гай был помощником главного тренера в одесском Черноморце. Это пока его единственный опыт на тренерском мостике.