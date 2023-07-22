Олексій Гай повинен був увійти у тренерський штаб Патріка ван Леувена, але вже зірвалось в останній момент. Колишній "гірник" вже навіть приїхав у Нідерланди, аби офіційно укласти контракт. Однак сам Гай в усьому винен, коли у 2018-му захищав Росію та її беззубий народ.

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Гай: Це моє особисте випробування, я маю пройти його до кінця

Реакція уболівальників донецького клубу не забарилась. Фанати Шахтаря були проти такого повернення та назвали колишнього футболіста команди "російським чортом". Таке обурення змусило керівництво переглянути своє рішення та скасувати повернення Олексія у клуб. Начебто цю вказівку дам сам президент Шахтаря Рінат Ахметов. Той момент, коли репутація клубу важливіша за гроші чи будь-які повернення колишніх гравців.

Гай розповів, що перечитав це скандальне інтерв'ю та шкодує, що тоді наговорив такого.

Зараз треба шкодувати про те, що не помічав речей, які з 24 лютого 2022 року є очевидними та однозначними для будь-якого громадянина України. Я щиро перепрошую в усіх, чиї почуття я зачепив. І хто вже 2014-го розумів, що ми ведемо війну з агресором і терористом, який хоче знищити нашу незалежність і стерти з лиця землі український народ,

– сказав Гай.

Також Олексій додав, що не збирався їхати з України після початку повномасштабного вторгнення. Уся його родина залишається в Одесі та Запоріжжі. Паралельно з тим Гай намагається допомагати біженцям та дітям, які найбільше постраждали від "русского міра".

Колишній футболіст не лише перепросив через інтерв'ю, у якому підтримав Росію, а й через те, що мовчав від 24 лютого 2022 року. На думку Гая, не потрібно розкидуватись гучними коментарями, а потрібно допомагати тихо. Після зірваного повернення у Шахтар Гай не знає, як далі складеться його тренерська доля. Чіткої відповіді немає. Це моє особисте випробування, я маю пройти його до кінця,

– заявив колишній футболіст.

Нагадаємо, що з 2021-го по 2023-й роки Олексій Гай був помічником головного тренера в одеському Чорноморці. Це поки що його єдиний досвід на тренерському містку.