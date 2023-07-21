Легенда Шахтера извинился за свои пророссийские взгляды: фаны называли его "русским чертом"

В последних новостях о Шахтере больше всего обсуждают сорванное возвращение Алексея Гая. Бывший футболист мог войти в тренерский штаб Патрика Ван Леувена, но своим давним интервью сам все испортил.

В 2018 году бывший футболист Шахтера и сборной Украины ошеломил всех своей пророссийскостью. Алексей Гай превратился в "адвоката" России. Он не хотел видеть очевидного и заявлял, что не видит в россиянах враждебности украинскому народу.

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Не видел очевидных вещей о войне

Также он отказывался одеть футболку в поддержку украинской армии, еще играя за одесский Черноморец. Но уже во время боевых действий в Донбассе поехал играть за российский Кубань. Из футболиста национальной команды Украины, Гай превратился в настоящего изменника, который еще после этого вернулся в Украину.

В июле 2023-го Гай был близок к возвращению в Шахтер, но на этот раз в тренерский штаб "горняков". Алексей мог стать помощником Патрика ван Леувена и даже вроде бы уже участвовал в тренировочном процессе.

Это полностью раскритиковали фанаты донецкого клуба. Реакция руководства "горняков" была мгновенной.

После критики появилась информация, что Гая в тренерском штабе Шахтера не будет. Донецкий клуб решил, что репутация важнее, чем возвращение бывшего футболиста.

Гай: Мы ведем войну с агрессором, который хочет стереть с лица земли наш народ

Теперь же сам Алексей Гай прокомментировал свое интервью 5-летней давности и попросил прощения за те свои слова о России. Бывший футболист признал ошибку и снял "розовые очки" со своих глаз.

Я увидел в нем человека, который искренне говорит то, что думает, но при этом искренне и глубоко заблуждается. Сегодня я сожалею не о том, что дал это интервью, а о том, что не замечал вещей, которые с 24 февраля 2022 года однозначны для любого украинца. Я искренне извиняюсь у всех, кто уже в 2014-м понимал, что мы ведем войну с агрессором, который хочет стереть с лица земли наш народ,

– заявил Гай.

По информации KDK, Шахтер действительно договорился о сотрудничестве с Гаем и все шло к официальной презентации. Но в последний момент передумали. Вроде бы сам Ринат Ахметов дал такое указание о Гае. Журналист Сергей Болотников сообщил, что "горняки" готовили интервью с Гаем к презентации в должности помощника тренера, где он просит прощения и раскаивается за ранее сказанное.

Напомним, что с 2021 по 2023 годы Алексей Гай работал ассистентом главного тренера в Черноморце.