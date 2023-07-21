У 2018-му році колишній футболіст Шахтаря та збірної України приголомшив усіх своєю проросійськістю. Олексій Гай перетворився в "адвоката" Росії. Він не хотів бачити очевидного та заявляв, що не вбачає у росіянах ворожості до українського народу.

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Не бачив очевидних речей про війну

Також він відмовлявся одягти футболку на підтримку української армії ще граючи за одеський Чорноморець. Та вже під час бойових дій на Донбасі поїхав грати за російську Кубань. Із футболіста національної команди України, Гай перетворився у справжнього зрадника, який ще й після цього всього повернувся в Україну.

У липні 2023-го Гай був близьким до повернення у Шахтар, але цього разу до тренерського штабу "гірників". Олексій міг стати помічником Патріка ван Леувена та навіть начебто вже брав участь у тренувальному процесі.

Це вщент розкритикували фанати донецького клубу. Реакція керівництва "гірників" була миттєвою.

Після критики з'явилась інформація, що Гая у тренерському штабі Шахтаря не буде. Донецький клуб вирішив, що репутація важливіше, аніж повернення колишнього футболіста.

Гай: Ми ведемо війну з агресором, який хоче стерти з лиця землі наш народ

Тепер же сам Олексій Гай прокоментував своє інтерв'ю 5-річної давності та попросив вибачення за ті свої слова про Росію. Колишній футболіст визнав помилку та зняв "рожеві окуляри" зі своїх очей.

Я побачив у ньому людину, яка щиро говорить те, що думає, але при цьому щиро й глибоко помиляється. Сьогодні я шкодую не про те, що дав це інтерв'ю, а про те, що не помічав речей, які з 24 лютого 2022 року є однозначними для будь-якого українця. Я щиро перепрошую у всіх, хто вже у 2014-му розумів, що ми ведемо війну з агресором, який хоче стерти з лиця землі наш народ,

– заявив Гай.

За інформацією KDK, Шахтар дійсно домовився про співпрацю з Гаєм та все йшло до офіційної презентації. Але в останній момент передумали. Начебто сам Рінат Ахметов дав таку вказівку про Гая. Журналіст Сергій Болотніков повідомив, що "гірники" готували інтерв'ю з Гаєм до презентації на посаді помічника тренера, де він просить вибачення та кається за раніше сказане.

Нагадаємо, що із 2021-го по 2023-й роки Олексій Гай працював асистентом головного тренера у Чорноморці.