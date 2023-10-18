Украина U-17 – Лихтенштейн U-17 7:0

Голы: Степанов, 5, 21, 57, Богданов, 15, Драган, 45+2, Гармаш, 57, Ухань, 69

Украина U-17 и Лихтенштейн U-17 провели матч в рамках 2-го тура отбора в юношеское Евро, победителями из которого вышли "сине-желтые". Украинцев ждет серьезный экзамен, пишет 24 Канал.

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Рано расслабляться

Квалификационный цикл в континентальный турнир для европейских юношей разделен на два этапа (сначала коллективы делят на 13 квартетов, которых выходит в следующий раунд 2 сильнейших и 5 лучших команд, занявших третье место в группе). Сейчас ребята ведут борьбу на первой стадии, в частности активно пытается зацепиться за право сыграть на престижном турнире и сборная Украины.

"Сине-желтые" попали в один квартет со сборными Германии, Финляндии и Лихтенштейна. Сначала украинцы расписали мировую боевую с финнами (2:2), а вот во втором туре не оставили сухого места от карликовой страны. Сборная Украины уже после первого тайма вела со счетом 4:0, однако "сине-желтые" жаждали большего, поэтому продолжили избиение и во второй половине встречи, превратив цифры в табло на 7:0 (хет-трик оформил форвард Байера Артем Степанов).

Безумная разница мячей позволила украинцам выйти на первое место в группе и выровняться по очкам с немцами, которые также победили Лихтенштейн и сыграли с финнами вничью. В последнем туре украинцев устроит и ничья против "Бундестима". Но вот даже если "сине-желтые" уступят, то шанс на проход дальше все же есть, поскольку Украина может оказаться в первой пятерке команд (из 13-ти), занявших третье место. Правда, будут учитываться только результаты в матчах с первым-вторым местами квартета (т.е. Украина имеет одно очко и разницу 2:2 за игру с Финляндией).

Кстати говоря. Во втором этапе 32 команды, преодолевшие первую стадию, будут разделены на 8 квартетов. Все победители групп попадут на Евро U-17, которое проводится каждый год. Также на турнир попадут лучшие 7 команд со второй строчки, а 16-й командой на соревнованиях станет страна-хозяин – на этот раз Кипр. Действующий чемпион юношеского континентального первенства – Германия.