Легенда Шахтера возглавил команду, ставшую открытием Юношеской лиги УЕФА

В юношеской команде Шахтера U-19 произошли перемены. Донецкий клуб 5 июля объявил нового главного тренера и его помощников.

До нового сезона-2023/2024 "горняков" U-19 будет тренировать бывший футболист Шахтера 42-летний Алексей Белик. Также обнародовали его тренерский штаб, в котором следует выделить появление Максима Малышева, из-за хронических травм, закончил с карьерой футболиста.

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Изменения в юношеской команде Шахтера

Тренерский штаб Алексея Белика в Шахтере U-19

Александр Алимов, Дмитрий Ефимов, Максим Малышев (все ассистенты).

Роман Гаврилов (тренер голкиперов).

Ярослав Гацков (специалист по физической подготовке).

Новый тренерский штаб ждет серьезная задача, ведь в следующем сезоне Шахтер U-19 снова будет выступать на два фронта – украинский чемпионат и Юношескую лигу УЕФА.

Белик и его помощники уже познакомились с юношеской командой.



Новый тренерский штаб Шахтера U-19 / Фото донецкого клуба

Донецкий период в карьере Алексея Белика