Игрок донецкого "Шахтера" Максим Малышев, вероятнее всего, завершит свою футбольную карьеру в 27-летнем возрасте.

Динамика восстановления хавбека "горняков" после травмы оставляет желать лучшего. Об этом сообщает программа "ТаТоТаке".

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История с Малышевым печальная. Последний нормальный сезон был 2016/17, когда он сыграл 24 матча в УПЛ в первом сезоне Паулу Фонсеки. Дальше было 4 сезона, в которых он сыграл всего 4 поединка, причем в последних двух – ни одной игры.

У него серия травм, и его колено не выдерживает нагрузки профессионального футбола. В последний год он занимается только индивидуально, ни разу не тренировался в основной группе. Динамика восстановления после травмы не очень. Скорее всего, Малышев завершит карьеру футболиста и больше никогда не выйдет на футбольное поле в профессиональном статусе,

– говорится в сообщении.

Что известно о Малышеве

Малышев за "Шахтер" с лета 2015 года сыграл во всех турнирах 77 матчей и забил 7 мячей. Также он выступал на правах аренды за луганскую "Зарю", где забил четыре гола в 32 матчах.

В активе Малышева три матча за национальную команду Украины. Впервые вызвал полузащитника еще тренерский штаб во главе с Михаилом Фоменко на матчи квалификации к Евро-2016 против команд Беларуси и Словакии, но дебютировал игрок за сине-желтых в товарищеской игре против Кипра в 2016 году.