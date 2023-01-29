Дев'ять років Україна веде боротьбу за свою незалежність у війні проти Росії, яка напала на нашу країну з метою її знищення та окупації земель. На фронті Батьківщина втрачає своїх героїв, які пішли чинити опір загарбникам зі зброєю в руках.

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Як стало відомо баскетбольному клубу Київ-Баскет, 24 січня віддав своє життя за Україну Олексій Ачкасов. Воїн під позивним "Май" був одним із багаторічних лідерів фанатського руху команди.

Минулого року на початку повномасштабного вторгнення Олексій пішов на захист Київської області вд загарбників. Після деокупації регіону навколо столиці "Май" виконував бойові завдання на Сході України.

Ачкасов ніколи не боявся бути на передовій, приймаючи бій з окупантами одним з перших. Останній з них він провів у Макіївці Луганської області. На момент смерті воїну було 21 рік…

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Баскетбольний клуб оголосив про збір коштів на підтримку матері загиблого Героя України. Усі небайдужі можуть скинути гроші на наступну картку:

4149 4393 1491 1706

Михайленко Дар‘я Сергіївна